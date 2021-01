Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato dà ragione alle Università di Torino e Parma: la ricerca può riprendere

L'infinita vicenda relativa alla sperimentazione sui macachi, portata avanti dalle Università di Torino e Parma e poi stoppata dopo il ricorso di alcune associazioni ambientaliste (con il Tar che aveva disposto la sospensiva), ha visto il Consiglio di Stato pronunciarsi in via definitiva a favore della validità del cosiddetto progetto "Lightup" condotto dai due atenei.

"Il Consiglio di Stato ha riconfermato in via definitiva la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il progetto “Lightup”, dell’Università di Torino, condotto in collaborazione con l’Università di Parma per una necessaria fase di sperimentazione su macachi. Essendo stati accertati univocamente, fino al massimo grado della giustizia amministrativa, la validità dell’autorizzazione ministeriale e il rigoroso rispetto di tutte le norme in materia di tutela del benessere animale, la ricerca può riprendere senza più ostacoli", hanno sottolineato le due Università.

"Nell’esprimere soddisfazione per la favorevole conclusione della vicenda, che conferma quanto già espresso in precedenza dal Tar Lazio sulla piena legittimità del progetto e delle valutazioni Ministeriali su di esso, le Università di Torino e Parma sottolineano con preoccupazione e rammarico il considerevole ritardo accumulato (ben 20 mesi) nelle attività progettuali - prosegue la nota diffusa dai due atenei - nonché le false accuse che sono state rivolte contro dottorandi, ricercatori, personale e istituzioni pubbliche a causa della campagna denigratoria che, per alcuni tratti, ha travalicato i limiti del confronto sereno, sfociando anche in minacce, aggressioni e deturpazioni perpetrate su suolo ed edifici pubblici delle città e degli Atenei coinvolti. Episodi alimentati da notizie che le sentenze di Tar e Consiglio di Stato hanno definitivamente sancito come infondate".

In attesa di leggere le motivazioni, la pronuncia prova oltre ogni ragionevole dubbio l’inattaccabile solidità e correttezza sul piano etico, tecnico-scientifico e formale non soltanto del progetto ma anche dell’iter autorizzativo svolto dagli organismi competenti, Ministero della Salute in primis.

"Le Università di Torino e Parma si augurano ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti, auspicando che la vicenda rimanga un monito in merito alle necessarie tutele istituzionali che devono essere garantite alla libertà di ricerca entro il rigoroso rispetto dei principi etici e morali", conclude la nota.

Per i macachi "sono svanite le speranze di salvezza. Abbiamo combattuto una battaglia, per oltre due anni, contro i giganti favorevoli alla sperimentazione animale", ha commentato invece la Lav. "Oggi non ha perso solo la Lav, ma anche i 440 mila cittadini che hanno aderito alle nostre richieste. Ha perso tutta la ricerca, ha perso l'Italia, ma non ci fermeremo qui".