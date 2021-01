Ancora atti vandalici nei giardini di Mirafiori Sud, la circoscrizione: "Non abbiamo più fondi"

E' successo di nuovo. Un gruppo di vandali non meglio identificati si è accanito ancora contro le strutture delle aree gioco di Mirafiori Sud, colpendo in particolare i giardini di via Somalia, via F.lli Garrone e via Artom. L'ultimo episodio si era verificato nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, quando erano state divelte e bruciate alcune attrezzatura ludiche e rimossa gran parte delle piastrelle in gomma sottostanti, tra il palazzetto "Le cupole" e l'asilo nido "I gabbiani". In quell'occasione, già il 12 i tecnici del verde del Comune erano intervenuti per ripristinare la situazione.

Ora, a denunciare nuovi atti vandalici è il vicepresidente della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, che spiega: "Sono numerosi i cestini divelti e i giochi irrimediabilmente rotti, oltre a episodi di danneggiamenti a pavimentazioni e panchine".

E lancia un appello alla Città: "Sarebbe opportuno, se non necessario, un mirato intervento di prevenzione atto a porre fine poiché, come circoscrizione, non abbiamo più fondi per mettere in sicurezza quanto danneggiato".