Ronaldo a Courmayeur per il compleanno di Georgina, polemiche e accertamenti dei carabinieri

Il regalo di compleanno per la sua Georgina ha scatenato polemiche (non solo) social per Cristiano Ronaldo che, approfittando della mancata convocazione per la gara di Coppa Italia contro la Spal, avrebbe deciso di portare la fidanzata in Valle d'Aosta per una breve vacanza sulla neve.

Il fatto sarebbe confermato da un video postato su Instagram e poi rapidamente cancellato. Ma con il Piemonte in zona arancione non sono consentiti gli spostamenti in un'altra regione, in tempi di pandemia, così adesso su quanto accaduto si sono immediatamente accese le polemiche, ma anche le forze dell'ordine hanno deciso di svolgere degli accertamenti.

I carabinieri del Gruppo Aosta stanno indagando sulla vicenda, che avrebbe visto CR7 lasciare Torino per andare a Courmayeur, trascorrendo la serata di martedì 26 in un albergo della zona (ufficialmente chiuso), per andare poi a fare un giro in motoslitta la mattina seguente, prima del ritorno a casa per la festa con i figli.

Ora si tratta di capire se questa ricostruzione è vera oppure Ronaldo aveva ottenuto qualche permesso speciale.