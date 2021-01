Bollettino meteo weekend ed inizio settimana: vento forte oggi con rialzo termico, sabato piogge e neve sui 1000 metri

Alta pressione oggi poi domani una bassa pressione si approssima al Nord Ovest e favorisce un temporaneo richiamo di correnti umide meridionali con piogge sparse dal pomeriggio e un calo dello zero termico dalla serata e neve su basso Piemonte e rilievi alpini meridionali sui 1000 m. Piogge intense su Liguria in nottata. Migliora domenica in mattinata. Variabile su Nord Ovest lunedì con forse nuove piogge in settimana.

Poco nuvoloso oggi su pianure con venti di foehn e colonnina di mercurio in rialzo nelle ore diurne, irregolarmente nuvoloso per nubi medio alte sui rilievi alpini e sul settore costiero ligure con venti molto forti a regime di raffica. Domani inizialmente poco nuvoloso, con aumento delle nubi in giornata e precipitazioni sparse a carattere di rovescio su Liguria di ponente, in estensione al Piemonte meridionale. In serata neve sui rilievi meridionali oltre i 1000m e pioggia copiosa su Liguria in estensione a tutto il Piemonte tra sabato e domenica mattina. Migliora in tarda mattinata. Su Torino piogge di debole o moderata intensità. Quota neve 1000 m. Minime in pianura intorno 1-3°C e massime 7-14°C. In pianura venti moderati forti da Ovest