Mobilitazione a Torino: il Partito Radicale chiede democrazia e libertà in Russia per Aleksej Navalny

In occasione della mobilitazione delle opposizioni al regime russo che si sono ridate appuntamento nelle piazze del paese per chiedere la liberazione di Aleksej Navalny, il Partito Radicale ha promosso per sabato 30 e domenica 31 gennaio manifestazioni e sit-in a Torino e in altre città italiane per chiedere che il nostro Governo intervenga con la massima urgenza, insieme all'Unione europea e al Consiglio d'Europa, di cui la Russia fa parte, per la liberazione del leader dell’opposizione Navalny, per il rispetto delle più elementari regole democratiche e dei diritti umani.