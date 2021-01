Il centro estetico si "trasforma" in palestra, violate le norme anti Covid: chiuso per 5 giorni

Un centro estetico trasformato in palestra. È successo ieri pomeriggio, ma tutto è partito da una segnalazione tramite email, ricevuta qualche giorno fa dal Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, nella quale era dettagliata l'attività illecita di un centro estetico in violazione dei DPCM in vigore, volti al contenimento del contagio da Covid-19

Nella segnalazione veniva specificato che in un centro estetico, ubicato in via Madama Cristina, oltre che a svolgersi legittimamente l'attività di estetista, era stata attivata una palestra sportiva con diversi macchinari a disposizione della clientela, tra cui tapis roulant e biciclette ellittiche.

Gli investigatori della Polizia Municipale, dopo un'opportuna attività di monitoraggio, hanno effettuato un'ispezione e hanno accertato che, effettivamente, all'interno del locale vi erano macchinari professionali da palestra sportiva utilizzati, secondo quanto riferito dal direttore tecnico dell’attività, dalle clienti del centro estetico come servizio aggiuntivo.

Al momento del controllo non vi era nessuna persona impegnata nell'utilizzo delle attrezzature, ma le stesse risultavano tutte accese in attesa dei primi clienti. Poiché l'attività di palestra risulta ancora tra quelle sospese dal DPCM del 14/1/21, i ‘civich’, al fine di evitare pericolosi assembramenti all'interno di locali chiusi, hanno contestato la violazione alla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19, sospendendo per 5 giorni la porzione del locale adibita a palestra.

Gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale, nei prossimi giorni, eseguiranno accertamenti amministrativi finalizzati alla verifica dei titoli autorizzativi, non reperibili all'interno dell'attività al momento dell’ispezione.