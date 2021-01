Lavori di primavera col Superbonus 110%: la comodità di noleggiare un furgone

Le giornate si allungano. È arrivato il momento di programmare i lavori di primavera: restauro delle facciate della casa o del condominio, tinteggiature, interventi edilizi.

Oltre ad approfittare del clima più mite, per numerose attività si può usufruire del Superbonus, l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che alza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Questa possibilità riguarda gli interventi in ambito di efficienza energetica, quelli antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La soluzione più pratica e conveniente per gestire i lavori spesso è il noleggio di furgoni e piattaforme aeree: il risparmio è notevole rispetto all'acquisto di veicoli commerciali da usare per esigenze saltuarie. Aziende come Gimax , con sede a Torino, offrono una vasta gamma di veicoli a prezzi vantaggiosi, dai mezzi cassonati a quelli con sponda idraulica, dai più economici ai furgoni e furgoncini dotati di tutti gli optional. Denominatori comuni: igiene e sicurezza per l'assoluta tranquillità dei clienti anche in tempo di pandemia e collaudi per garantire l’efficienza costante del mezzo.

Il noleggio si può prendere in considerazione anche per un solo giorno, ad esempio per un trasloco. Oppure si può optare per un noleggio a medio o lungo termine in base alle diverse necessità. Il vantaggio è avere sempre a disposizione una flotta di furgoni e altri veicoli con diverse caratteristiche da scegliere in base alle varie esigenze, mantenuti da personale specializzato per essere sempre al massimo della qualità.