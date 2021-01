Un cuore di 3 mila fiori in piazza Castello per festeggiare San Valentino (FOTO)

un cuore di 3 mila fiori in piazza Castello per festeggiare San Valentino

I fioristi torinesi hanno inaugurato questa mattina, in piazza Castello, "A Torino l'amore profuma di fiori", installazione floreale dedicata a San Valentino.

L’Associazione Fiorai, con il sostegno di Ascom Confcommercio Torino, ha allestito un gigantesco cuore di circa 3 metri composto da oltre 3 mila rose, magnolie, sancarlini e garofani, tutti donati dal Mercato ingrosso Fiori di Torino.

Visibile oggi e domani, l’iniziativa vuole essere un invito a celebrare l'amore con un omaggio floreale, ma non solo il giorno di San Valentino. I fioristi si uniscono così per dare a tutta la categoria un forte segnale di speranza, dopo il calo di fatturato del 60% registrato nel 2020. Nonostante recentemente siano stati inclusi fra le attività considerate necessarie, infatti, il blocco dei grandi eventi, e in particolare del filone dei matrimoni, ha inciso pesantemente sulle vendite.

In questo weekend, tutti i passanti potranno scattare una foto ricordo davanti al cuore e condividerla sui social, taggando i promotori dell'evento.