Tragedia a Cumiana, cade in mountain bike mentre affrontava una discesa estrema: corpo recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 31 gennaio, sopra Cumiana. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno concluso da poco il recupero di un biker deceduto in seguito a una caduta in località Comba Langa.

L'uomo stava effettuando una discesa estrema (in gergo downhill, ndr) con la sua mountain bike, quando ha colpito un albero. I compagni hanno allertato i soccorsi, sul posto è giunta l'eliambulanza 118 la cui equipe a bordo ha proceduto con le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, purtroppo senza esito.

Nel frattempo sono giunte sul posto anche le squadre a terra del soccorso alpino che hanno collaborato per il recupero della salma, evacuata in elicottero e consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.