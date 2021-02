in arrivo un nuovo punto Smat per i residenti del quartiere Parella

I residenti di Parella potranno usufruire presto di una nuova fonte per l'approvvigionamento dell'acqua pubblica: stanno infatti procedendo i lavori, che dovrebbero terminare entro settembre 2021, per la creazione di un punto Smat per un costo complessivo di 215mila 930 euro.

Il distributore/chiosco sorgerà in piazza Campanella, area molto importante perché sede del mercato rionale. Si tratta del secondo intervento di questo tipo nel quartiere dopo quello già realizzato nel 2014 in piazza Chironi.

Soddisfazione è stata espressa dal comitato C4 e dai Moderati: “Si tratta - ha commentato il segretario del comitato Lorenzo Ciravegna insieme all'esponente dei Moderati Simone Fissolo – di un servizio utile e sostenibile, che permetterà un notevole risparmio di bottiglie di plastica”.