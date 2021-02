Tutte le storie dei Beatles raccontate da Gigi Giancursi su Radio Beckwith Evangelica

Una canzone dei Beatles al giorno, analizzata e raccontata attraverso dinamiche culturali, umane e professionali che ne hanno determinato la nascita: “Be-tales. Un grande racconto sui Beatles” è il nuovo progetto di indagine musicale scritto e diretto dal musicista e speaker Gigi Giancursi per Radio Beckwith Evangelica, in onda da oggi, lunedì 1° febbraio, sulle frequenze RBE alle ore 10 (in replica alle 20). Attraverso una disamina accurata e fluida degli intensi anni che hanno visto la nascita di uno dei più abbaglianti e permanenti fenomeni della musica, Gigi Giancursi guarda al particolare, ovvero la singola canzone, per orientare l’ascoltatore lungo riflessioni, momenti topici, relazioni, contesti stilistici, musicali e addirittura geografici che l’hanno generata.

Si approfondiscono così, tra racconti, connessioni immediate e musica selezionata, aspetti culturali, storici e di costume, fino a mostrare quanto ogni singolo brano dei Fab Four abbia inciso sulla musica e sulla cultura globale. «Ogni giorno – spiega - parto da un brano dei Beatles per raccontare una marea di storie che hanno attraversato la vita del quartetto, nonché la nostra. Ospiti, stranezze, tesi ardite, cover, canzoni. È una felicissima fatica in cui sono tuttora immerso e spero piaccia; lo scopo è quello di mostrare il “lato B” dei Beatles, in un lavoro che mi auguro sia riconoscibile per chi li ama e altrettanto per chi ancora non li conosce a dovere. Una cosa è certa. Ci sono talmente tante storie dietro una loro canzone che non si finisce mai di stupirsi e di scoprirne nuove».

Non mancano gli ospiti, tra addetti ai lavori e figure del panorama artistico a tutto tondo. Per la prima settimana si annunciano interviste a Tiziano Scarpa (scrittore), Carlo Bordone (giornalista e critico musicale), John Vignola (speaker Radio 1, “Music Club”), Jacopo Tomatis (giornalista e critico musicale), Luca Castelli (giornalista). Si inizia dunque lunedì 1 febbraio, con una prima puntata dedicata a “I’ve just seen a face”. Prossimi brani in programma: “Penny Lane”, “I'm so tired” , “I feel fine”, “All I've got to do”.

Pagina: https://www.facebook.com/betalesbeatles