La proposta di Fratelli d'Italia per Borgo Dora: "Referendum sulla pedonalizzazione"

Pedonalizzazione di Borgo Dora? Si faccia un referendum. A proporre una soluzione alternativa, per risolvere i conflitti che si sono accesi nel quartiere in questi ultimi mesi, è Fratelli d'Italia attraverso la capogruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi ed Enzo Liardo.

A essere contestato, ancora una volta, è l'iter che ha portato alla scelta di avviare la sperimentazione lo scorso agosto: "Ho appreso - dichiara Alessi – il cambio della viabilità, a cose già decise, dai giornali e da alcune Commissioni in Circoscrizione anche se le riunioni per Borgo Dora Camminabile andavano avanti da più di un anno. Quando si approvano modifiche di questo tipo bisognerebbe coinvolgere tutto il territorio, anche attraverso assemblee pubbliche, prima di prendere qualsiasi decisione. Il conflitto tra i residenti, nel frattempo, si è fatto sempre più acceso fino a sfociare in minacce e denunce".

L'idea di una terza via è nata proprio da queste considerazioni: “La situazione attuale - aggiungono Alessi e Liardo – deve finire al più presto: a proposito, proponiamo alla Circoscrizione 7 e alla Città una consultazione o un referendum tra commercianti e residenti per avere un dato democratico su quanti vogliano davvero la pedonalizzazione e quanti invece no”.

Nel frattempo, durante il mercato del Balon di sabato 31 gennaio, gli esponenti di FdI hanno iniziato a 'sondare il terreno' con una passeggiata esplorativa tra le vie del borgo.