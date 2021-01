L'orgoglio “camminabile” di Borgo Dora scende in piazza per la pedonalizzazione (VIDEO)

Borgo Dora è scesa in piazza per la pedonalizzazione

Dopo mesi di polemiche (e a poco più di una settimana dal sit-in dei contrari con l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca, ndr) la parte di Borgo Dora favorevole al progetto sperimentale di pedonalizzazione del quartiere è scesa in piazza questa mattina per ribadire la bontà della propria idea di 'camminabilità'.

La difesa del progetto

Obiettivo dei manifestanti è stato quello di rivendicare la legittimità del proprio impegno: “Grazie – ha sottolineato Marta Colombo dell'associazione Borgo Dora Camminabile – al nostro progetto, che il Comune ha accolto solo parzialmente non realizzando le opere richieste e contribuendo all'origine dei fraintendimenti, questo quartiere potrebbe essere restituito alle persone e alle attività che si affacciano sulle varie vie. Noi ci crediamo molto e pensiamo sia irrinunciabile non solo considerate le necessità ambientali ma anche perché lo sentiamo in pericolo”.

Nel mirino c'è soprattutto la riapertura di via Andreis al traffico: “La scelta - ha proseguito Colombo – è stata fatta per mediare tra un progetto e qualche urlo? La mediazione ideale avrebbe dovuto coinvolgere tutti per la realizzazione di Borgo Dora Camminabile e di tutte le opere necessarie: non stiamo parlando di grandi interventi ma di arredo urbano e verde affinché la vita delle persone possa tornare a svolgersi negli spazi pubblici”.

Il punto sulla sperimentazione

Per ogni valutazione sulla pedonalizzazione, però, bisognerà aspettare tempi migliori: “Purtroppo – ha commentato l'assessora alla viabilità della Città di Torino Maria Lapietra – stiamo attraversando un momento di difficoltà a livello mondiale e finché la vita delle città non si riattiverà sarà difficile valutare. Ci vorrà ancora qualche mese, probabilmente la prossima primavera, per capirne gli effetti ma nel frattempo cercheremo di raccogliere le risorse necessarie per rendere questi interventi strutturali su tutta la città”.

L'assessora si è poi soffermata sulle recenti polemiche: “I dati oggettivi sul traffico - ha concluso – ci hanno segnalato un congestionamento di via Cigna, per questo abbiamo optato per una riapertura a senso unico e con moderazione della velocità. Dispiace, infine, che gli attacchi si focalizzino su una persona specifica, i cittadini dovrebbero riuscire a discutere a un piano più alto senza assegnare colpe all'assessore di turno o al proponente di un progetto: dovremmo capire tutti insieme c per poi reperire le risorse per realizzare qualcosa di bello in questa città”.

All'evento erano presenti anche l'assessore all'ambiente Alberto Unia, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e il vice presidente vicario del Consiglio Comunale Enzo Lavolta. I toni si sono momentaneamente alzati per la presenza in piazza, nel corso della manifestazione, di alcuni tra i contrari alla pedonalizzazione.