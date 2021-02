Meteo, cielo nuvoloso ma clima mite su Torino e provincia

Le correnti fresche nord-occidentali che ci stanno interessando, si apprestano a salutarci. Al loro posto arriverà un flusso di aria mite e umida da Sud.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, martedì 2, a giovedì 4 febbraio



Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge più organizzate domani su Liguria di ponente, cielo più mite sul torinese. Termometro in rialzo come minime in pianura intorno 2- 5°C e massime 6-12°C. Venti deboli da Sud Ovest in pianura in rotazione a Ovest da mercoledì.

Da venerdì 5 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con possibile peggioramento nel weekend, ma la tendenza è ancora da confermare.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino