Campus universitario di Grugliasco, il conto alla rovescia continua: "Bello pensare al futuro, andando oltre il Covid" [FOTO e VIDEO]

Passi avanti per il futuro Polo Scientifico di Grugliasco, la nuova struttura che - proprio alle porte di Torino - si prepara a ospitare circa 10mila studenti, cui si aggiungono oltre un migliaio tra ricercatori e addetti. E' stato infatti sottoscritto il protocollo d'intesa per migliorare i servizi per la popolazione universitaria e favorire i processi di innovazione sociale e di sviluppo economico per ottenere la massima integrazione fra territorio e Atenei. Il tutto mentre il traguardo è fissato per il 2024 (i lavori avranno luogo tra il 2022 e il 2023).



"Agrifood, ambiente, salute animale, chimica verde e materiali avanzati saranno tra gli argomenti che traineranno le attività del Polo di Grugliasco: un hub scientifico che al momento conta dal 2007 un impegno in 400 progetti - dice Cristina Prandi, vicerettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie Università degli Studi di Torino -. Ma accanto alla ricerca e alla formazione sono necessarie le aziende che vorranno essere presenti. Quello che sarà fondamentale, in tutto ciò, è senza dubbio però il capitale umano: il vero valore aggiunto di tutta l'iniziativa".

I numeri del Polo di Grugliasco: "UniTo e PoliTo pronte a collaborare"

Saranno 85mila i metri quadri di superficie edificati, di cui 22mila per aule, 47.500 per la ricerca e 7200 per lo sport al coperto (due campi polivalenti, sale fitness e altro ancora, come una pista di atletica al coperto, campi da calcio a 5 e beach volley). I laboratori saranno 408, insieme a 1705 postazioni per la relativa didattica. Saranno 235 gli uffici per docenti e 55 le sale per seminari e riunioni. A questo si aggiungerà un auditorium da 450 posti, servizi amministrativi e ristorazione. I posti per la didattica generale, distribuiti in un totale di 32 aule, saranno 2990 (le capienze andranno dai 30 ai 250 posti). Dieci saranno le aule studio, per 250 studenti. A tutto ciò si aggiungeranno 40mila metri quadri di parco urbano, 7500 metri quadri per luoghi di incontro, ma anche piste ciclabili e percorsi pedonali.

In tutto si tratta di un investimento da 250 milioni di euro, di cui 160 per il costo delle opere: 300 gli operai impiegati mediamente ogni giorno, mentre sono 38mila le ore-uomo di progettazione. "Produrremo un effetto moltiplicatore da 530 milioni di euro sul territorio - aggiunge Sandro Petruzzi, direttore Direzione Edilizia e Sostenibilità Università degli Studi di Torino - con 1760 addetti nelle costruzioni e 960 per l'indotto".

Forte l'inclinazione alla sostenibilità. "Non un solo litro d'acqua utilizzato nel campus finirà nelle fogne, ma sarà riutilizzato", conclude Petruzzi.