Serra idroponica e nuovi laboratori all’Istituto Albert di Lanzo

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione della serra idroponica e dei nuovi laboratori didattici nell’Istituto Albert di Lanzo, un intervento strategico per potenziare l’offerta formativa dell’indirizzo agrario.

Dopo la pausa estiva, i lavori riprenderanno nella seconda settimana di settembre e si concluderanno entro novembre, con l’entrata in funzione dei nuovi spazi prevista per dicembre.

Durante l’estate è stata completata la struttura metallica della serra, che si estende su 312 mq coperti e 160 mq all’aperto. L’opera è stata regolarmente collaudata e la chiusura del primo lotto è in fase di approvazione da parte della scuola.

“Il progetto è stato finanziato con 416mila euro nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con fondi assegnati direttamente alla scuola: noi come Città metropolitana di Torino abbiamo scelto questa scuola così importante per le Valli di Lanzo per aggiungere un cofinanziamento di oltre 120mila euro, destinato all’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW e al completamento delle dotazioni impiantistiche” spiega la consigliera metropolitana delegata alle politiche di sviluppo Sonia Cambursano che sottolinea il valore di aver inserito le dotazioni ambientali per l’Albert di Lanzo all’interno del nuovo piano territoriale integrato Graies

Clima Lab (programma transfrontaliero Alcotra Italia-Francia).

Le forniture tecnologiche della serra sono già state completate e saranno installate entro il 15 settembre, in tempo per l’utilizzo didattico del nuovo anno scolastico. Il progetto comprende anche un laboratorio interno all’edificio scolastico, già ultimato e attrezzato con strumentazioni specifiche per un valore di circa 20.000 euro.

L’affidamento degli interventi rimanenti è in corso di definizione.

Durante l’estate, per permettere il completamento degli adeguamenti strutturali interni all’edificio, le lavorazioni esterne sono state sospese temporaneamente.

“Non si registrano criticità o ritardi da parte delle imprese coinvolte. I lavori proseguono in linea con il cronoprogramma condiviso e con il pieno coinvolgimento della scuola” precisa la consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco.