Venaria dal cuore d'oro: tanta solidarietà per il Natale più difficile degli ultimi anni

È stato un Natale difficile, segnato dal distanziamento sociale, dalla crisi economica, da una pandemia che ancora sconvolge le vite di tutti noi. In seguito a questa difficile situazione che coinvolge tutta la comunità, la Città di Venaria Reale ha voluto chiedere un aiuto ai cittadini, per sostenere il commercio locale, le famiglie e le persone più bisognose in questo particolare e delicato momento. È nata così l'idea del regalo sospeso, iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, che ha visto l’immediata condivisione dei diversi enti culturali presenti nel territorio, quali la Reggia di Venaria, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e la Fondazione Via Maestra, le associazioni cittadine. Nel periodo natalizio che ci siamo lasciati alle spalle, la cittadinanza ha dato il proprio segnale, rispondendo con grande solidarietà. Il risultato è stato sicuramente positivo: 316 doni di vario genere sono stati consegnati alle famiglie più bisognose. Inoltre, 60 ingressi, ognuno per due persone, per la Reggia di Venaria, 25 per il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale e 4 carnet di spettacoli per famiglie al Teatro della Concordia.