San Salvario, spacciatore spinge poliziotto e gli procura un trauma cranico: arrestato

Ha spintonato un poliziotto che lo aveva notato mentre prelevava un pacchetto dal paraurti di un'auto e se lo infilava in tasca, con l'agente che cadendo ha sbattuto la testa contro l'asfalto, riportando un trauma cranico con versamento. É accaduto in via Saluzzo, nel cuore di San Salvario.

I colleghi del poliziotto ferito, dopo averlo soccorso, hanno setacciato la zona bloccando e arrestando poco dopo lo spacciatore, personaggio già noto alle forze dell'ordine.

L'agente, che a seguito della caduta è svenuto, prima è stato rianimato e tquindi rasportato in ospedale, dove i medici lo hanno ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

"Proprio non si riesce a far capire - dichiara il segretario generale del Siulp di Torino Eugenio Bravo - ai nostri beneamati legislatori che fin quando non ci saranno pene severe per chi usa violenza o aggredisce un appartenente alle forze dell’ordine, continueremo a mietere quotidianamente vittime delle forze di polizia".