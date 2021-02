una stanza degli abbracci 'regalo' di San Valentino del Rotary alla Rsa di Rivoli

La pandemia in atto ha stravolto le vite di tutti noi e sicuramente quelle delle persone più fragili, gli anziani, che si sono trovati isolati dai propri affetti più cari.

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività, e in quest’ottica il Club di Rivoli ha deciso di mettersi al servizio della comunità attraverso il Service “Salvaincontri - Stanza degli Abbracci”, permettendo agli anziani della Residenza Centro Polivalente di Servizi per la terza età di Rivoli di incontrare i propri cari senza mettere a rischio la propria salute.

“La Stanza degli Abbracci – spiega il Presidente del RC Club Adolfo Cervino - è una struttura gonfiabile dotata di parete separatoria in poliuretano trasparente soft ad alta resistenza con maniche che permettono abbracci in sicurezza. Il divisorio centrale forma due nuclei totalmente separati, uno destinato agli ospiti della struttura ed una ai visitatori, consentendo l‘incontro, il dialogo ed il contatto fisico; tutte le componenti in materiali (PVC, Poliuretano, Poliestere) sono ovviamente lavabili e disinfettabili. Questa stanza – conclude il Presidente - permetterà lo scambio di momenti d’affetto e d’amore tra le persone e non a caso ne abbiamo organizzato la consegna in occasione di San Valentino”.

Il Service è stato interamente finanziato dal Rotary Club Rivoli per un importo di 2.000 euro. Commenta la Direttrice della R.S.A. Cristina Bonando: “Sono passati molti mesi da quando ci siamo dovuti adattare al distanziamento sociale; malgrado all’interno della Residenza si organizzino visite in sicurezza e video chiamate, del contatto fisico hanno tutti nostalgia. La stanza degli abbracci, quando ci è stata proposta dal Rotary, è stata da subito accolta come una opportunità da offrire a tutte le persone anziane e ai loro familiari, per continuare a fare per loro il possibile, per riappropriarsi di una umanità che pare sbiadita da lungo tempo e che non sappiamo quanto durerà ancora. Ancora una volta, il rapporto con il nostro territorio ci regala risorse preziose di cui siamo grati”.

La Residenza Centro Polivalente di Servizi per la terza età è stata aperta il 15 febbraio 2001 ed ha attualmente 12 posti RAF e 60 posti RSA. Il Rotary Club Rivoli collabora attivamente da anni con il Consorzio Sociale R.I.S.O. - Rete Imprese Sociali Società Coop. Sociale che gestisce la struttura. La consegna della “Stanza degli Abbracci”, in comodato d’uso gratuito, avverrà sabato 13 febbraio alle ore 10 alla presenza delle autorità civili e rotariane presso la Residenza Centro Polivalente di Servizi per la terza età sita in via Querro 54 a Rivoli.