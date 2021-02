Ex bocciofile, cucine mobili, panifici e scuole multietniche: Torino fa una colletta e in 11 mosse prepara il cambiamento "dal basso"

Rigenerare la città partendo dal basso e facendo una "colletta" per realizzarlo. E' questo l'obiettivo di "Bottom Up!", il nuovo festival di architettura di Torino promosso dalla Fondazione per l'architettura e che vuole proporre un nuovo modello di metropoli: costruito sulla base delle esigenze delle comunità e contribuendo a realizzare i progetti non solo con le risorse pubbliche, ma anche raccogliendo denaro tramite il crowdfunding. In tutto sono 11 i progetti che hanno ricevuto il semaforo verde: dal centro passando per San Salvario e arrivando a toccare le periferie, comprese Mirafiori o Barriera di Milano.







[Alessandra Siviero, presidente della Fondazione per l'architettura di Torino]

"I progetti sono distribuiti in maniera omogenea su Torino - spiega Alessandra Siviero, presidente della Fondazione -. I donatori sono stati in tutto 929 con una donazione media di 33 euro ciascuno: il totale finanziato è di 142mila 365 euro tra privati, donazioni speciali (100mila euro) e crowdfunding (oltre 31mila euro). Burocrazia permettendo, cercheremo di partire il prima possibile, seguendo poi i lavori passo dopo passo".



La cartina geografica di una città che cambia

Come detto, saranno 11 i progetti pronti a partire. Distribuiti in tutta la città e andando a interessare molti ambiti diversi tra loro, ma con un filo conduttore: restituire alla cittadinanza luoghi di incontro e condivisione, sottraendoli al degrado.



Ecco dunque Risorgimento Social Club, piano per ammodernare una ex bocciofila con la progettazione degli spazi esterni in via Poggio, zona Barriera di Milano. Oppure Miraorti, che mette al centro dell'attenzione un grande parco con orti abusivi nel cuore di Mirafiori e che prevede un percorso di bonifica e legalizzazione. Cortile Mondo invece è un progetto pensato per la scuola Chagall, in via Cecchi, realtà a forte presenza di bimbi stranieri, per un percorso inclusivo nel verde con spazio ludico aperto al quartiere.



Porta Palazzo è invece il centro di gravità di La ruota di scarto, progetto che prevede una cucina mobile che possa lavorare con gli scarti del mercato per non sprecare gli avanzi, lì come in altri mercati della città. Wall Coming riguarda invece la costruzione di un teatro per il Carcere minorile di Torino, accessibile alla città, per permettere ai giovani detenuti di interagire con la collettività, mentre Lo Spazio di mezzo vuole creare una possibilità di aggregazione per comunità cinese in via Medici, zona Circoscrizione 4.