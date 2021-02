“Foiba Rossa", il libro su Norma Cossetto regalato al Comune di Varisella

“ Si avvicina il giorno del ricordo e quest’anno ho deciso di donare, personalmente, una copia di questo libro, prima alla direttrice della scuola primaria di Varisella e successivamente al primo cittadino - queste le parole del consigliere Cuttaia - per far conoscere a tutti, ma soprattutto ai più giovani, le terribili atrocità perpetrate dei partigiani titini nei confronti degli italiani ”.

Non è la prima iniziativa del consigliere che ricorda una sua precedente battaglia: ”Avevo chiesto in un consiglio comunale l’intitolazione di una via a Norma Cossetto, ma la proposta è stata incomprensibilmente bocciata. Sono certo che questo libro smuoverà le coscienze e anche le istituzioni cittadine capiranno l’importanza di non dimenticare l’odio e la violenza a cui sono stati sottoposti tanti connazionali con l’unica colpa di essere italiani. Finché sarò consigliere porterò avanti questa battaglia e spero che nelle scuole, finalmente, si parli di questa tragedia”.