Moncalieri, da domani riprendono le attività di Storie cucite a mano

A Moncalieri proseguono dentro e fuori la scuola le attività di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge anche Roma e Lecce.



Da domani, sabato 6 febbraio (dalle 9.30 alle 12.30), dopo l'esperienza autunnale, ripartono nel Parco delle Vallere, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, gli appuntamenti settimanali con il "Sabato outdoor", laboratori ludico espressivi all'aperto rivolti a ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni. Incontro alle 9:30 davanti alla Cascina del Parco in Corso Trieste 80. Iscrizioni obbligatorie e gratuite fino ad un massimo di 12 bambini/e. Per informazioni 3343551212 - laura.musso@educazioneprogetto.it.



Da lunedì 8 febbraio nella Stanza "Storie cucite a mano" del Polifunzionale Don P.G. Ferrero a Moncalieri (Via Santa Maria angolo Via Don Fornelli) prende il via anche il "Laboratorio di Permacultura" per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. Obiettivo del percorso è quello di diffondere principi positivi e buone pratiche (ecologica, economica e sociale) creando un programma di educazione alla sostenibilità a misura dei più piccoli. Il laboratorio sarà diviso in due cicli da otto incontri: dall'8 febbraio al 29 marzo e dal 12 aprile al 31 maggio. Appuntamento il lunedì dalle 16:30 alle 18:30. I posti disponibili sono 10. Per informazioni e iscrizioni gratuite valentina.mandirola@educazioneprogetto.it



Sino al 1° marzo, sempre ogni lunedì, dalle 17 alle 19, prosegue “Il genitore al tempo del Covid”, un ciclo di incontri online sulla piattaforma Zoom, coordinato da Ilaria Zomer, progettista e formatrice del Centro Studi Sereno Regis. "Essere genitore è un’esperienza che assomiglia ad una sfida per tutti e tutte. Essere genitore durante un’epidemia globale rende tutto un po’ più complesso. Ma non disperate, non siamo da soli", suggerisce la dottoressa Zomer. Info e iscrizioni 3483466294 - ilariazomer@serenoregis.org.



Storie Cucite a Mano è un progetto di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie, soprattutto quelle più fragili e vulnerabili. A Moncalieri il progetto coinvolge l’Amministrazione Comunale di Moncalieri e l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria".