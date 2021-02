Riapre il Museo del Cinema: per la prima volta, i conservatori incontrano il pubblico della Mole

Mercoledì 10 febbraio riapre finalmente il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, e, fino al 5 marzo, sarà visitabile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 18, con biglietto ridotto per tutti e gratuito per gli under 26. Sarà sempre possibile effettuare delle visite guidate a pagamento (max 10 persone per gruppo), con prenotazione obbligatoria.

Prosegue fino all’11 giugno la mostra Cinemaddosso sulla storia dei costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood, a cura di Elisabetta Bruscolini, che celebra la straordinaria sartoria eccellenza del Made in Italy. Novità pensata in occasione della ripartenza, un ciclo di incontri, ogni giorno, dalle 15, alle 17, con i conservatori del Museo. Approfondimenti gratuiti, della durata di 20 minuti, con i curatori di alcune sezioni. Il mercoledì ci sarà Roberta Basano, responsabile della Fototeca, il giovedì Nicoletta Pacini, responsabile Manifesti e memorabilia, mentre il venerdì sarà la volta di Raffaella Isoardi, responsabile Apparecchi e collezioni di precinema. Per la prima volta sarà possibile conoscere e riscoprire la ricchezza e l’importanza del patrimonio museale dalla voce diretta di chi tutti i giorni lo gestisce e preserva. Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di un settore, apprendere dietro le quinte, aneddoti e curiosità. La prenotazione per i Backstage è obbligatoria, fino a esaurimento posti. “Questa apertura del museo è importante non solo per gli appassionati di cinema ma per tutto il pubblico – sottolinea il presidente Enzo Ghigo -. Non nascondo che è un sacrificio economico che il museo fa volentieri, a sottolineare l’importante valenza sociale della cultura”. "Le collezioni di un museo - aggiunge il direttore Domenico De Gaetano - sono patrimonio della collettività e, per questo, vanno mostrate. Riaprire i nostri spazi proponendo gli incontri con i curatori è un’occasione unica per scoprire un patrimonio che va ben oltre i materiali esposti alla Mole Antonelliana”.