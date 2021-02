Quattro posti per svolgere il Servizio Civile presso l'Uici di Torino

L’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino offre ad alcuni giovani volontari la possibilità di svolgere il Servizio Civile con l'associazione: sono disponibili 8 posti con UICI Torino e 4 con l’ente collegato U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi).

In questo difficilissimo momento di pandemia, tra distanziamento sociale, difficoltà negli spostamenti e restrizioni di ogni genere, le persone con disabilità visiva vivono grandi difficoltà e l'apporto dei volontari nel quotidiano diventa quanto mai indispensabile.

"A differenza degli anni passati, con atenei chiusi e vita sociale ridotta al minimo, è molto più difficile contattare i giovani potenzialmente interessati - ha spiegato l'Uici in una nota - Per questo, chiediamo di aiutarci a far conoscere questa opportunità di impegno, preziosa tanto per le persone cieche quanto per i volontari coinvolti".

Il bando è aperto fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio. Tutti i dettagli sono sul sito www.uictorino.it, nell'area “Servizio Civile”.