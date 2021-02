Caso clochard, Damilano: "Torino città che accoglie, ma questo non vuol dire trasformare le strade in dormitori o servizi igienici"

Anche Paolo Damilano dice la sua sul caso dei clochard sgomberati dal centro città. "Torino è una città che accoglie, lo dice la sua storia" afferma il candidato sindaco civico del centrodestra. Con un'importante precisazione: " Accogliere non vuol dire trasformare le strade, dal centro alla periferia, in dormitori o servizi igienici all'aperto ".

Da qui la soluzione proposta da Damilano: "Serve una politica efficace, con centri di accoglienza che possano tutelare le persone in difficoltà. Dobbiamo aiutare chi è finito in strada perché ha perso il lavoro o per la situazione di crisi che sta stravolgendo il pianeta".