La droga scorre a fiumi nei centri commerciali: sequestrati 11,3 kg di cocaina e hashish

Le recenti notizie assunte negli ambienti del traffico di sostanze stupefacenti hanno evidenziato che le organizzazioni criminali, negli ultimi periodi, per non destare sospetti, sono soliti utilizzare i parcheggi antistanti i centri commerciali per effettuare discrete cessioni di droga.

Grazie a questa attività, nel mese di dicembre 2020, in Strada Nizza 30 di La Loggia (TO), presso il parcheggio del Centro Commerciale “Il Gigante”, venivano controllati due uomini albanesi, attenzionati a causa di un comportamento anomalo e per questo sottoposti a perquisizione personale estesa al loro veicolo. L’intervento permetteva di sequestrare 1.300 grammi di Cocaina, 5.600 grammi di Hashish e la somma in denaro di euro 10.000,00. I due stranieri venivano arrestati.

Ulteriormente, in data 4 febbraio veniva predisposto un analogo servizio di osservazione dell’area commerciale sita in via Bertone 2 di Orbassano (TO), nei pressi del Supermercato “Lidl”. Anche in quesa circostanza veniva individuato un soggetto italiano sospetto, giunto a bordo di un’autovettura noleggiata nella provincia di Reggio Emilia. Costui, dopo aver parcheggiato, si aggirava all’interno dell’area di sosta in palese attesa di qualcuno. Successivamente, con un grosso carrello, accedeva all’interno del supermercato per acquistare esclusivamente del the e un pacchetto di patatine.