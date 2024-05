Al via la raccolta di oli esausti in Circoscrizione 6, Foglietta: "Incentiviamo la cultura della differenziata"

Al via la raccolta di oli esausti in Circoscrizione 6

L'olio che utilizziamo per cucinare non viene sempre smaltito nel modo corretto, la maggior parte delle volte viene smaltito utilizzando i lavandini o, in alcuni casi, è addirittura scaricato abusivamente per le strade. Per evitare queste pratiche inquinanti e per incentivare la raccolta differenziata, il Comune di Torino ha avviato un progetto, all'interno di tutte e otto le Circoscrizioni della città, per l'installazione di appositi bidoni per lo smaltimento degli oli esausti. Oltre una quarantina di cassonetti già presenti

Il progetto è partito già da tempo in Circoscrizione 6, con l'inserimento di oltre una quarantina di cassonetti su tutto il territorio: da corso Vercelli fino a strada Comunale del Villaretto. Il piano sembra aver dato i suoi frutti, tanto che Amiat ha pronti ulteriori bidoni per coprire le aree rimaste ancora scoperte.

"L'esperienza degli oli esausti parte proprio dalla 6, è iniziata con il precedente mandato. Visti i notevoli risultati abbiamo deciso, insieme ad Amiat, di rendere più strutturale lo smaltimento - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta - Il posizionamento dei bidoni è stata una scelta condivisa con il territorio, è importante continuare a incrementare la cultura della raccolta differenziata". L'importanza di riciclare in modo corretto

"L'olio che utilizziamo per friggere può tornare a essere una risorsa se riciclato nel modo corretto. Buttare l'olio nel lavandino può creare notevoli danni, per non parlare degli scarichi abusivi nei parchi - ha commentato la coordinatrice all'Ambiente della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro - Ringraziamo il Comune per aver iniziato dalla circoscrizione 6 il progetto, i bidoni appositi per il riciclaggio degli oli esausti sono uno strumento importante contro l'inquinamento".