Zero mascherine, assembramenti e coprifuoco violato: in Vanchiglia è tornata la movida selvaggia [VIDEO]

La movida in via Cesare Balbo

E’ tornata la movida selvaggia in zona Vanchiglia. Quello che all’apparenza può sembrare un abbaglio, tra coprifuoco e locali chiusi, è in realtà la situazione che si verifica puntualmente ogni sera in via Cesare Balbo, alle spalle del noto centro sociale Askatasuna: decine e decine di giovani, quasi tutti senza mascherine, si ritrovano per bere e chiacchierare fino a tarda notte.

Lo schema della serata è pressoché lo stesso, sempre: si acquista l’alcol da un minimarket o lo si porta da casa, qualche bicchiere e la notte trascorrere senza alcun problema. I giovani si assembrano, il volume della voce sale. Chi si arrabbia, ancora una volta, sono i residenti. Le persone che, almeno in piena pandemia, erano convinte di poter dormire e invece si ritrovano ancora la movida sotto casa.

Le chiamate alle forze dell’ordine sono frequenti, ma gli interventi pochi. Ecco perché, tra chi vive il quartiere e reclama il diritto al riposo, monta nuovamente la rabbia e lo sconforto. La beffa, in questo caso, è doppia: i locali infatti sono costretti a rimanere chiusi a causa delle restrizioni, la maggior parte dei torinesi vive le serate chiusa in casa. Eppure, in via Cesare Balbo, nulla sembra essere cambiato nonostante il Covid.