Controlli anticovid, bar aperto oltre l'orario consentito e clienti nascosti nei bagni per evitare la multa

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle normative anticovid disposti dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un locale e 6 avventori per aver violato i divieti imposti per contenere la diffusione della pandemia.

Il fatto è accaduto a Santena, nell’hinterland torinese, dove i militari della locale Stazione sono intervenuti in un Bar del luogo, in cui era stata segnalata la presenza di alcuni clienti oltre l’orario consentito. All’atto della verifica i militari dell’Arma hanno effettivamente trovato l’esercizio commerciale aperto, con all’interno tre clienti che consumavano del cibo e altre tre persone che si erano nascoste nel piccolo bagno per evitare la sanzione.