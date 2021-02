Carmagnola dal cuore d'oro: al via la raccolta fondi per aiutare i terremotati della "gemella" Opatija

Carmagnola dal cuore d'oro, pronta a dare una mano alle persone in difficoltà. Non solo sul proprio territorio, ma anche a migliaia di chilometri di distanza. Come nel caso delle popolazioni terremotate della Croazia, a favore delle quali l'amministrazione comunale ha promosso una raccolta fondi.



Era il 29 dicembre 2020 quando dall'altra parte dell'Adriatico sono state registrate numerose scosse di terremoto, che hanno procurato ingenti danni alle persone e alle cose. Nella zona dell'epicentro molte città sono state semidistrutte, e le tante persone sfollate, oltre all’emergenza epidemiologica che tutto il mondo sta vivendo in questi mesi a causa del Covid, si trovano a dover fronteggiare nella rigidità dell’inverno gli effetti tragici di un sisma devastante.

A chiedere aiuto, tra gli altri, c'è anche il sindaco della Città di Opatija, città croata gemellata con Carmagnola dal 1998. Ecco perché la risposta non si è fatta attendere e il Comune ha istituito presso la propria Tesoreria un conto corrente dedicato, sul quale potranno confluire le donazioni di benefattori privati. Un'iniziativa cui la stessa prima cittadina, Ivana Gaveglio, insieme a tutta l’amministrazione Comunale invita a partecipare.



I dati per contribuire alla raccolta fondi sono:

IBAN: IT15K0103030261000001503896

Intestazione: CITTA’ DI CARMAGNOLA DONAZIONI PRO TERREMOTATI CROAZIA