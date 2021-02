Il 2021 all'ippodromo di Vinovo riparte mercoledì 10 febbraio

Tra gennaio e la prima settimana di febbraio, driver e cavalli di stanza a Vinovo hanno tenuto alto il nome della piazza torinese, correndo e spesso vincendo corse importanti fra Milano, Albenga e Cagnes-sur-Mer. Adesso però è arrivato il momento di tornare a casa: mercoledì 10 febbraio infatti parte la stagione 2021 sulla pista dell'ippodromo di Vinovo, ancora una volta tirato a lucido per l'occasione.

Sette le corse in programma dalle 13.55 compreso in chiusura il 'Premio Torino', Tris Quartè Quintè per cavalli da 5 anni in su con partenze sue due nastri e ben sedici al via.

Per adesso dal MIPAAF è arrivato soltanto il calendario per i primi tre mesi dell'anno e sappiamo già che per questo mese l'appuntamento con il trotto sarà tutti i mercoledì (il 10, il 17 e il 24 febbraio). Per il mese di marzo invece già calendarizzati i primi 3 mercoledì (rispettivamente il 3, 10 e 17). Ma da domenica 28 marzo cominceranno anche gli appuntamenti festivi. In attesa della conferma ufficiale, domenica 4 aprile e domenica 11 aprile dovrebbero essere le date riservate al 'Gran Premio Città di Torino' e al 'Gran Premio Costa Azzurra', non necessariamente in quest'ordine.

L'impianto torinese è rimasto fermo, ma ha continuato a lavorare per essere sempre all'altezza della sua tradizione, dopo un 2020 che nonostante i problemi legati alla pandemia ha regalato comunque soddisfazioni notevoli. "La stagione 2021 ricomincia a porte chiuse. Non ci sono ancora i requisiti per riaprire i nostri impianti – spiegano dalla direzione dell'ippodromo - ma facciamo notare che i grandi spazi di cui dispone l’ippodromo, all’aperto e all’interno della nostra tribuna, permetterebbero con le dovute regole, già testate, di garantire distanziamenti e sicurezza. Quando questo sarà possibile, accoglieremo dopo mesi il nostro pubblico. Vedere gli ippodromi italiani desolatamente vuoti è un rammarico. Speriamo che la stagione primaverile, a cominciare dai Grandi Premi ad aprile, porti anche la riapertura dei cancelli insieme a tante novità per i nostri appassionati".

Porte chiuse quindi mercoledì 10 febbraio, con la possibilità comunque di seguire tutte le corse sui canali di Unire TV, sul 220 di Unire Sat e sui nostri social per tornare a vivere le emozioni della pista.