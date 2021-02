controlli antidroga in Barriera di Milano, tre persone in manette e una denunciata

Nelle ultime ore i poliziotti del Commissariato Barriera di Milano, impegnati nei servizi di controllo del territorio ordinari e straordinari nelle zone particolarmente a rischio della giurisdizione, hanno identificato una cinquantina di persone, 16 delle quali straniere, in corso Vercelli, via Cuneo, largo Palermo, via Montanaro, Largo Giulio Cesare, arrestandone tre e denunciandone una per reati inerenti agli stupefacenti.

A 2 cittadini senegalesi, uno dei quali di 17 anni, sono state sequestrate numerose dosi di crack. Il diciassettenne, soggetto con pregiudizi di polizia, nascondeva all’interno di un fazzoletto ben 76 involucri (oltre 70 grammi), già confezionati e predisposti alla vendita. Inoltre, avendo dichiarato di avere meno di 14 anni, ai fini di eludere l’arresto, è stato anche denunciato per false generalità sull’identità personale.

Il suo connazionale, di 28 anni, era invece in possesso di 7 grammi di crack, anche questa volta occultati all’interno di un fazzoletto di carta attaccato con un elastico ai pantaloni.

Il terzo arresto è avvenuto all’interno dell’Ospedale “San Giovanni Bosco”, ove un cittadino nigeriano trentenne, irregolare sul territorio nazionale, si è presentato nottetempo per un malore: accertamenti medici appuravano che lo stesso avesse ingerito diversi ovuli di sostanza stupefacente.

Infine, durante i controlli volti alla verifica del rispetto delle normative di prevenzione della pandemia da Covid-19, è stata elevata una contestazione amministrativa, con chiusura per 5 gg, nei confronti di un bar di via Martorelli, ove dopo le ore 19 erano presenti ben 12 clienti intenti a consumare. Uno di essi, un ventitreenne di origini marocchine, che si trovava seduto ai tavolini di pertinenza del bar, è stato inoltre trovato in possesso di 23 grammi di hashish; il giovane, incensurato, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacenti.