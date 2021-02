Taxi abusivo 'kabu kabu', la municipale sanziona il conducente e sequestra l'auto

Un taxi abusivo è stato fermato venerdì sera dai vigili della municipale in piazza della Repubblica. Alla guida un nigeriano di 46 anni, che è stato sanzionato per aver svolto il servizio di taxi sprovvisto del prescritto Certificato di Abilitazione Professionale (art. 116 C.d.S.) e per il rifiuto di trasportare e custodire il veicolo sequestrato (art. 213 C.d.S.). All'uomo è stata ritirata la patente. L'auto, una Citroen Xara, è stata sequestrata. Era infatti stata adibita a taxi senza la prescritta autorizzazione (art. 86 C.d.S.).

Gli agenti avevano notato una donna che, dopo aver avuto un breve colloquio con un uomo fermo nel parcheggio tra via Cottolengo e corso Regina Margherita, abitualmente utilizzato dai taxi abusivi cosiddetti “Kabu Kabu”, era salita sull'auto. Il comportamento del conducente aveva insospettito gli agenti che lo hanno seguito e fermato nei pressi di via Cirio. Dopo la conferma della donna sull'avvenuto pagamento di 14 euro per il trasporto della corsa, i 'civich' hanno proceduto nei confronti del conducente abusivo.