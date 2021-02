tenta il furto ai danni dei nuovi inquilini ma viene sorpreso, pluripregiudicato arrestato dalla Polizia

Aveva portato diverse valigie ed effetti personali in corso Brescia per ultimare il trasloco nell’appartamento appena preso in affitto quando ieri, intorno mezzogiorno, ha trovato la porta di casa aperta. È entrato in compagnia della moglie, credendo ci fosse il proprietario dell’alloggio, ed invece ha sorpreso un ladro.

L’uomo stava frugando tra le loro cose ed era già riuscito a prelevare diversi gioielli di bigiotteria. Poi sono sopraggiunti i proprietari, che abitano nello stesso palazzo, e in attesa dell’arrivo della Polizia il ladro, un trentatreeenne tunisino, ha anche minacciato i presenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato l’uomo per tentato furto pluriaggravato.

Il trentatreenne, irregolare sul Territorio Nazionale, con diversi alias e precedenti specifici, è stato trovato in possesso di due tenaglie in ferro debitamente sequestrate.