tragedia in corso Re Umberto, senzatetto trovato morto nel dehors di un bar

Tragedia in un bar di corso Re Umberto a Torino. Alla riapertura del locale, questa mattina i titolari hanno rinvenuto nel dehors il corpo senza vita di un senzatetto.

Sono immediatamente accorsi sul posto i vigili urbani e un'ambulanza del 118 ma non c'è stato nulla da fare: il freddo o un malore improvviso sono stati fatali, anche se poi si è scoperto che l'uomo era malato, e si ritiene che il decesso sia avvenuto per cause naturali. La voittima era un 59enne di origine marocchina. Altre volte era stato trovato lì nascosto, sotto i tavoli, ma stavolta l'uomo non si è svegliato di fronte ai richiami.

In passato l'uomo faceva il venditore ambulante di fiori in uno dei mercati del centro, stamattina infine il dramma. Le sue cose, vestiti e alcuni stracci, sono rimasti in un sacchetto di nylon a lato della strada. L'uomo era una persona conosciuta da tempo dal Servizio Adulti in Difficoltà della Città di Torino, hanno spiegato i Servizi Sociali, che descrivono il cinquantanovenne come "molto gentile, cordiale ed educato. Aveva problematiche di tipo sanitario", spiegano ancora, precisando che "conosceva le opportunità di accoglienza e frequentava saltuariamente alcuni servizi diurni". Nonostante i ripetuti inviti, pare però che l'uomo non accettasse aiuti, né volesse trascorrere la notte in una casa di accoglienza".

"Questa morte mi colpisce molto ed è un fatto che ci stimola a fare ancora di più e nel più breve tempo possibile", ha detto l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, parlando a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo. "Abbiamo in programma due incontri per dare risposta a questo problema - ha aggiunto monsignor Nosiglia - martedì con sindaca e prefetto, anche per valutare le prospettive di impegno del ministero per affrontare le difficoltà di questi fratelli e sorelle in difficoltà. Mercoledì invece incontreremo 18 associazioni che si occupano quotidianamente di questi problemi. Spesso si fanno discorsi teorici, ma non li si ha mai visti in faccia, nessuno di coloro che vivono in strada".

"Da parte nostra c'è la massima disponibilità a mettere a disposizione anche tutte le strutture necessarie, non solo dormitori per molte persone, ma anche solo per gruppi di due o tre persone", ha concluso l'arcivescovo di Torino.

La presenza di clochard in corso Re Umberto non è una novità, anzi. “Nel dehors del ristorante giapponese Dozo ci dormono spesso in due o tre persone”, racconta una barista di un locale poco distante, quasi all’incrocio con corso Vittorio Emanuele. "Ci piange il cuore vedere queste situazioni”.