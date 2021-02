siglato patto di collaborazione tra Torino e la città cinese di Guangzhou

Questa mattina si è tenuto un incontro virtuale tra la Sindaca di Torino Chiara Appendino e il Sindaco di Guangzhou Wen Guohui per la firma di un Protocollo di Collaborazione che sancisce l’amicizia e il profondo legame esistente tra le due comunità.

L'intesa ha l'obiettivo di rafforzare il rapporto di collaborazione e cooperazione, di promuovere il dialogo come passo fondamentale per incrementare e promuovere le relazioni economiche, accademiche e culturali tra le due città.

La collaborazione tra il Politecnico di Torino con la South China University of Technology, in particolare, ha dato avvio negli scorsi anni a un Centro di ricerca applicata e collaborativa nei campi dell'ingegneria e dell'architettura (il South China-Torino Lab) e a un corso di Laurea magistrale in Urban Design con docenti italiani e cinesi. Nel 2017 l'Ateneo piemontese e SCUT hanno inoltre vinto un concorso internazionale di progettazione per trasformare una ex fabbrica di pianoforti in un Centro Culturale dedicato alla Musica e al Cinema aperto alle startup e all'innovazione, che diventerà uno dei maggiori centri attrattivi della città cinese e ospiterà al suo interno uno spazio riservato alla promozione della cultura e dell'imprenditoria torinese.

Il profondo legame tra le due comunità si è consolidato in questa fase di pandemia. Nel marzo scorso la città capoluogo della provincia del Guangdong ha infatti donato alla Città di Torino 100mila mascherine e 200 termometri a infrarossi: un gesto di solidarietà concreto all'avvio della fase di emergenza sanitaria nel nostro paese.