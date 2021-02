Corso Vercelli, la denuncia di Petrarulo: "Per interventi di manutenzione urgenti servono mesi?"

In Corso Vercelli, all'altezza del civico 276/f, è presente da almeno 6 mesi una buca piuttosto grande che è stata coperta, data la sua pericolosità, con pannelli di legno e un cavalletto che ne segnala l'esistenza. Dal momento che la buca è talmente grossa e profonda che potrebbe causare serissimi problemi fisici ad una persona che non se ne avvede, non si comprende per quale motivo non si sia ancora provveduto a rimettere in sicurezza tale tratto di marciapiede.