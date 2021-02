Collegno, i vigili salgono in cattedra su Meet per trattare il tema del cyberbullismo

A partire dal 2018 gli incontri con le scuole sono una costante per la Polizia Municipale di Collegno. Per la prima volta il Comando utilizzerà una piattaforma informatica per effettuare gli incontri a distanza con trasmissione direttamente dal Comando. Un segnale importante e forte che dimostra che sebbene la pandemia impedisca una presenza negli istituti tuttavia il Comando, che ha a cuore questi temi, continua la sua opera di formazione tra i più giovani innovandosi con le nuove strumentazioni informatiche a propria disposizione.

"La collaborazione proficua in particolare con la scuola secondaria di primo grado 'Don Minzoni Gramsci' ha portato negli ultimi 3 anni ad effettuare numerosi incontri» ha dichiarato il vice Comandante Claudio Galletta «in particolare con gli alunni delle classi prime che provengono dalla realtà delle scuola primaria molto diversa sia come didattica sia come rapporti con i docenti e i compagni di scuola. Il 2020 ha spostato il baricentro della vita di molti studenti e studentesse sulle piattaforme digitali e dare continuità alle nostre lezioni trasformandole quest’anno è ancora più importante".

Gli incontri si focalizzano in particolare verso gli alunni delle classi prime per due ordini di motivi: il primo perché una educazione sui temi proposti nei loro confronti offre la possibilità di iniziare ad informare presto i ragazzi; il secondo perché capita che tali alunni, che per la prima volta si trovano a recarsi e a ritornare a casa da soli utilizzando mezzi e si affaccino per la prima volta sul mondo della indipendenza fa si che siano il target ideale per ragazzi un po' più grandi che approfittano della situazione.