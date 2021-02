Festino a base di droga scoperto dalla Polizia in via Nizza, due le persone arrestate

Festino a base di droga scoperto dalla Polizia in via Nizza

Sono da poco passate le 22.30 in via Nizza, quando una pattuglia della Squadra Volanti nota un ragazzo in attesa davanti ad un portone. Il passaggio dei poliziotti provoca un’evidente stato di agitazione nel soggetto che lo porta a voltarsi rapidamente verso lo stabile, fingendo indifferenza.

La reazione viene però notata dagli operatori che si avvicinano a lui, chiedendo spiegazioni circa la sua presenza in strada considerato l’orario, ma questi inizia a fornire una serie di giustificazioni inattendibili. Nelle fasi successive al controllo, il giovane consegna spontaneamente una bustina contenente della marijuana, spiegando di trovarsi lì poiché in attesa dell’arrivo di suo cugino. Nello stesso istante il portone dello stabile viene aperto e compare il parente del ragazzo che, ignaro della presenza della Polizia, consegna una bustina di marijuana identica a quella del cugino.

Il ragazzo riferisce inoltre che la droga gli era appena stata venduta da un soggetto presente al party che si stava svolgendo in un appartamento al primo piano. Dopo aver sanzionato entrambi per detenzione di sostanza stupefacente, i poliziotti si recano nell’abitazione indicata. Una volta all’interno, gli operatori appurano la presenza di 9 persone, di un’età compresa tra i 15 e i 20 anni, nel pieno svolgimento di quello che a tutti gli effetti sembra essere un festino a base di droga, con i partecipanti impegnati nel confezionamento di spinelli da consumare durante i festeggiamenti.

I ragazzi vengono identificati e sanzionati. Due di loro, diciottenni indicati come i pusher di riferimento per la serata, vengono trovati in possesso di oltre 25 grammi di marijuana, cellulari e alcune centinaia di euro, provento delle compravendite avvenute durante la festa. Alla luce dei fatti i poliziotti perquisiscono le abitazioni di entrambi. Nel primo appartamento 110 grammi di marijuana vengono rinvenuti all’interno di una busta mentre nella seconda dimora sono circa 30 i grammi della stessa sostanza, nascosta in alcuni sacchetti di plastica ed in un barattolo. Accanto viene trovato del materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e posti agli arresti domiciliari.