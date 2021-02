Nuovo attacco hacker, stavolta nel mirino la riunione della Circoscrizione 1

Il secondo caso nel giro di pochi giorni. Venerdì sera l'attacco hacker durante la presentazione online della mostra per il Capodanno cinese, ieri ad essere stata presa di mira con insulti, bestemmie e immagini pornografiche è stata la Circoscrizione 1 della città.

L'incursione è avvenuta nel corso della seduta in videoconferenza della III Commissione, convocata come d'abitudine su Google Meet e aperta al pubblico che può partecipare tramite il link pubblicato sul sito istituzionale.

Un nuovo episodio di 'zoombombing', dopo quelli già registrati contro Anpi, Arcigay, la comunità ebraica e quella cinese, che segnala una pericolosa escalation nelle ultime settimane.

A esprimere preoccupazione per l'ennesimo atto di 'zoombombig' avvenuto è il presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini che ha intenzione di presentare denuncia alla polizia postale e segnalare l'accaduto al prefetto e al presidente del Consiglio comunale. "Quella di ieri era una normale riunione di Commissione su Meet, ma ad un certo punto hanno incominciato a comparire, a gruppi di una decina per volta, nomi nuovi e sconosciuti. Non solo hanno iniziato a urlare insulti, condividere sulla piattaforma immagini pornografiche, togliere la parola a chi parlava, ma hanno addirittura cambiato i nomi dei consiglieri collegati".