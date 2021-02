Calcio, l'Allianz Stadium di Torino scelto come "campo neutro" per una partita di Europa League

Si respira di Europa League all'Allianz Stadium di Torino. E no, la Juve non c'entra nulla in questo caso. O perlomeno non direttamente. L'impianto di proprietà della società bianconera è infatti stato scelto per ospitare la partita di andata dei sedicesimi di finale tra gli spagnoli della Real Sociedad e gli inglesi del Manchester United, in programma giovedì 18 febbraio alle 18.55.

Il cambio di sede si è reso necessario, come fa sapere il club basco, a causa "del divieto di ingresso in Spagna dei voli dal Regno Unito fino al 16 febbraio e l'incertezza che tale divieto possa essere esteso nel tempo ha portato alla decisione di giocare la partita in un contesto diverso".

"La Uefa - si legge nel comunicato - ha confermato che la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si svolgerà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’orario di inizio (18: 55CET) rimarranno gli stessi. La Uefa desidera ringraziare la Real Sociedad de Fútbol e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione".