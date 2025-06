Richiamo per uno spremiaglio Ikea, rischio di frammenti metallici nel cibo

La multinazionale svedese dell'arredo e degli accessori ha avviato una campagna di richiamo per lo spremiaglio 365+ Värdefull di colore nero, a causa di un potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. Un'indagine interna ha infatti rivelato che un difetto di produzione potrebbe causare il distacco di piccoli frammenti metallici durante l'uso, con il conseguente pericolo di ingestione.

Ikea invita chiunque sia in possesso di questo prodotto a smettere immediatamente di utilizzarlo. Il richiamo riguarda specificamente gli spremiaglio con codice articolo 201.521.58 e con data di produzione compresa tra la settimana 11 del 2024 (indicata come 2411) e la settimana 22 del 2025 (indicata come 2522). Il lotto di produzione è identificabile grazie a una marcatura presente sul manico superiore del prodotto.

Per risolvere il problema, i clienti possono restituire lo spremiaglio interessato presso qualsiasi negozio Ikea per ricevere un rimborso completo. L'azienda ha specificato che non è necessario presentare la prova d'acquisto (scontrino) per ottenere il rimborso.

Ikea si è scusata per il disagio causato da questo inconveniente e ha incoraggiato i clienti a diffondere la notizia del richiamo, specialmente se il prodotto è stato venduto, prestato o regalato a terzi.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale IKEA.it o contattare il servizio clienti al numero 02/36011887.