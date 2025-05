Campionato Italiano Karate FIJLKAM, la torinese Thea Servetto vince l'oro

Lo scorso fine settimana (23-25 maggio) è stato un momento di grande emozione per gli appassionati di karate italiani. Al "PalaPellicone" di Ostia si è svolto il Campionato Italiano di Karate FIJLKAM, riservato alla categoria Cadetti specialità Kumite, che ha visto la partecipazione di quasi 700 atleti e 350 società, tutti riuniti per contendersi il titolo di campione italiano.

Thea Servetto, 14 anni, torinese, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato presso la Sezione Giovanile di Torino, ha fatto storia vincendo la medaglia d'oro nei -47kg.

La sua vittoria è il risultato di un lungo e duro lavoro, che ha visto la giovane atleta superare la fase regionale di qualificazione al 1° posto e poi trionfare nella competizione nazionale, vincendo ben 6 incontri.

Figlia di un poliziotto torinese, Thea, aggiudicandosi il titolo italiano, ottiene la cintura nera 1° Dan, la qualificazione di diritto ai prossimi Campionati Italiani di categoria e, con i punti conquistati, anche grazie agli ottimi piazzamenti delle gare precedenti, in ultimo la medaglia di Bronzo agli Open League di Riccione, si posiziona al 2° posto del Ranking nazionale, a pochissimi punti dalla prima.

Nel corso degli anni, Thea ha continuato a migliorare e a crescere come atleta, partecipando a numerosi tornei e competizioni nazionali e internazionali. La sua dedizione e il suo impegno hanno dato i loro frutti, e oggi è considerata una delle migliori karateka italiane nella sua categoria, costituendo un modello di riferimento per i giovani e lo sport, essendo riuscita a bilanciare gli impegni scolastici con quelli sportivi e ottenendo risultati eccellenti in entrambi i campi.

Orgoglio dei genitori, con il supporto motivazionale della sorella Asia, del fratello Samuel e dei nonni, Thea è pronta a conquistare nuovi traguardi e a rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali.

Thea si allena 4 volte a settimana, sotto la guida del suo Maestro Paolo Caracciolo, del preparatore atletico Christian Ragni e del collaboratore tecnico Paolo Del Vitto, tutti e 3 poliziotti che, oltre a svolgere servizio operativo presso il V Reparto Mobile di Torino, diretto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Iolanda Seri, offrono le loro competenze all’interno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Thea ha iniziato a praticare il karate all'età di 8 anni e fin da subito, dichiara il suo Maestro, “ha rivelato una grande predisposizione per questa disciplina, dimostrando in poco tempo una grande tecnica e una notevole determinazione agonistica sul tatami, merito derivante anche dal confronto creato con i suoi compagni, più grandi di lei e con più esperienza, che hanno contribuito in maniera significativa, integrandola sin da piccola, alla sua crescita mentale e sportiva.”

“D’altronde - continua il Maestro Caracciolo - va sottolineato come il gruppo agonisti sia riuscito in poco tempo, dall’apertura della sezione giovanile nel 2019, nonostante la contestuale pandemia, a raggiungere un ottimo livello di preparazione e competitività, che hanno portato ad ottenere prestigiosi risultati e medaglie in competizioni nazionali ed internazionali.”

Difatti, considerando solo il 2025, sono da sottolineare i risultati di:

Paola Giordani, medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani Under 21 di Taranto: reduce da un fastidioso infortunio al ginocchio, ha dimostrato carattere e determinazione sia durante la fase riabilitativa sia in quella di mantenimento del peso riuscendo a conquistare uno splendido piazzamento. Paola, tra l’altro, è anche presente a competizioni internazionali di alto livello come la Serie A della W.K.F. (World Karate Federation).

Noemi Sclerandi: 7° posto alla Youth League (Coppa del Mondo Giovanile) di Guadalajara in Spagna, medaglia di Bronzo al circuito Open League di Riccione e 5° posto al Campionato Italiano under 21 di Taranto.

Martina Verria: capitano del gruppo e medaglia di Bronzo all’Open League di Riccione.

Grazie ai risultati ottenuti, Thea, Noemi e Paola Giordani parteciperanno al Seminario con la Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM, che si terrà dal 13 al 15 giugno a Riccione.

Hanno partecipato anche al Campionato Italiano Cadetti, Ilary De Filippo nella -68kg e Alessandro Filippini nei -52kg, i quali, piazzandosi all’11° posto, hanno comunque maturato una grande esperienza che pone le basi sul lavoro da fare in allenamento.