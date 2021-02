Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino ospita Orzinuovi. Cavina: "Concentrati sulla difesa"

I gialloblù, lanciati dalla vittoria in volata contro Capo D'Orlando, ospitano la seconda della classe

Dopo l’entusiasmante vittoria maturata negli ultimi secondi della sfida contro Capo D’Orlando, la Reale Mutua Basket Torino torna al Pala Gianni Asti per la diciottesima giornata di campionato. L’avversario di Alibegovic e compagni è la Agribertocchi Orzinuovi, una delle squadre rivelazione di questa stagione, al momento prima inseguitrice della capolista Tortona a quota 18 punti, frutto di 9 vittorie e 6 sconfitte. "Siamo principalmente focalizzati sull’aspetto difensivo, - commenta coach Cavina alla vigilia della sfida - già a Capo D’Orlando abbiamo avuto un ottimo miglioramento da questo punto di vista rispetto alle due partite precedenti. Contro Orzinuovi dovremmo ripeterci perché è una squadra con capacità di realizzare, una squadra che sa correre, ma anche giocare a difesa schierata". Squadra decisamente votata all’attacco - sono 86.7 i punti di media messi a segno dai lombardi in questa prima fase di campionato - Orzinuovi ha sicuramente nei suoi americani il serbatoio di punti principale (lo sforzo combinato di Anthony Miles e Damian Hollis produce più di 34 punti di media a gara), anche se il contributo del nucleo italiano, formato da Spanghero, Martini, Mastellari e Zilli, si è rivelato sin qui fondamentale. Torino dopo lo stop forzato causa Covid, torna per la prima volta sul parquet di casa con il roster al completo: la vittoria contro Capo ha visto, infatti, anche il rientro in campo di capitan Alibegovic (29 minuti conditi da 13 punti, 4 rimbalzi e 4 assist). Palla a due alle h.19.00, diretta streaming su LNP Pass.

SM

