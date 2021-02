Assalto al cantiere di Chiomonte, la Questura attacca: "Calunnie e fango sulle forze dell'ordine"

La Questura, a seguito di accertamenti disposti, smentisce "in maniera categorica e assoluta" quanto affermato oggi alla ripresa del processo, in tribunale a Torino per le tensioni che si verificarono nel luglio 2019 nei pressi del cantiere di Chiomonte.

Secondo il legale di uno storico militante No Tav valsusino, in quell'occasione le forze dell'ordine usarono anche getti d'acqua mescolata a sostanze urticanti. Dichiarazioni che "hanno suscitato le perplessità dello stesso giudice in udienza", sottolinea la Questura di Torino.

Sarà presentata denuncia per "l'ennesima azione calunniatoria ai danni degli operatori delle forze dell'ordine, impegnate da anni in Val Susa a difesa di un sito di interesse strategico nazionale dalle aggressioni di appartenenti alla parte più violenta del movimento No Tav".