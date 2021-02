Come arredare un soggiorno moderno? Sono tantissime le persone che si pongono questa domanda. La cosa non deve sorprendere: si parla infatti di una stanza importantissima nell’ambito domestico. Soprattutto da quando è iniziata l’emergenza sanitaria e siamo, in molti casi, costretti a passare più tempo tra le mura di casa, il soggiorno, già da tempo con una veste multifunzione, è diventato un luogo di studio e di lavoro.

Per questo, nel momento in cui lo si arreda, non bisogna lasciare nulla al caso. Se sei qui, significa che ti interessa saperne di più e che, come già specificato, vuoi sapere come arredare l’ambiente living in stile moderno. Perfetto! Nelle prossime righe puoi trovare diverse dritte in merito.

L'importanza della luce

La luce rappresenta una preziosa alleata dell’arredamento. Nel caso di un soggiorno moderno, che in molti casi rappresenta la prima area della casa che viene ammirata dagli ospiti, è opportuno valorizzare la luce naturale. Sono diverse le strade da seguire in questo caso. Si può optare per tende molto leggere, ma anche per le pareti divisorie in vetro. Perfette nei casi in cui si punta a creare una continuità tra soggiorno e cucina, consentono di massimizzare il fascino della luce naturale nelle situazioni in cui solo una parte della stanza è contraddistinta dalla presenza di finestre di grandi dimensioni.

La bellezza dei tappeti

Proseguendo con i consigli da chiamare in causa nel momento in cui si decide di arredare un soggiorno in ottica moderna, un doveroso cenno deve essere dedicato ai tappeti. Questi accessori non devono assolutamente mancare. Per rendersi conto della loro importanza, è bene specificare che posizionarne uno sotto al divano principale e alle eventuali poltrone vicine aiuta a “dare un senso” alla composizione.

La comodità delle pareti attrezzate

Quando si parla di come arredare un soggiorno moderno, non si può non fare riferimento alle pareti attrezzate. Soluzioni d’arredamento molto popolari - su e-commerce famosi come Zucca Mobili è possibile apprezzare una scelta di modelli estremamente ampia - permettono di concretizzare il giusto mix tra estetica e praticità.

Grazie ai pensili di diversi colori, materiali e finiture e agli spazi utili per posizionare la tv, è possibile dare vita a un arredamento in grado di stupire e, nel contempo, perfetto per chi vuole risparmiare (le pareti attrezzate, facilissime da montare, costano poche centinaia di euro).

Quali colori scegliere?

Il capitolo colori è tanto rilevante quanto complesso quando si discute di arredamento. Questa affermazione vale chiaramente a prescindere dalla stanza e dallo stile. Cosa si può dire in merito al soggiorno moderno? La prima cosa da sottolineare è che, se possibile, bisognerebbe orientarsi verso cromie neutre. Attenzione: questo non significa che non si possa “giocare” con i contrasti. Quello che conta è ingegnarsi. Giusto per fare un esempio, ricordiamo la possibilità di di crearli contrapponendo il metallo scuro delle sedie alle cromie soft delle pareti.

Conclusioni

Non c'è che dire: sono diversi i suggerimenti da seguire quando si punta a organizzare i dettagli di interior design di un soggiorno moderno! Tra quelli su cui non ci siamo ancora soffermati, rientra il fatto di valorizzare la zona pranzo nei casi in cui è presente (situazione molto frequente viste le dimensioni sempre più contenute degli appartamenti).

Le soluzioni concrete sono diverse. Si può sopraelevarla rispetto al resto della stanza realizzando 1/2 scalini. Un’altra alternativa da considerare prevede invece la scelta di colori diversi per le pareti. Si può optare per un tono leggermente diverso rispetto alla cromia dei muri dell’area relax, oppure per una soluzione super creativa con una carta da parati particolarmente vivace (idea speciale per i soggiorni moderni con un tocco di eclettismo).