Orbassano, la situazione in classifica e le prospettive

La ripresa dei campionati di prima categoria e delle altre serie minori si attende con grande ansia, anche perché ormai ci troviamo in una fase della stagione molto delicata. Se entro marzo i campionati non tornano a funzionare, allora la stagione potrebbe saltare completamente.

Non è quello che si augurano ovviamente i tifosi dell'Orbassano che, senza la propria squadra del cuore, al momento possono solamente guardare e tenersi impegnati con le categorie principali.

La stagione dell'Orbassano fino a questo momento

Tredicesima posizione in classifica per l’Orbassano nel girone E della Prima Categoria in Piemonte. È abbastanza facile intuire come non si possano fare grandi considerazioni, visto che sono state disputate solamente cinque partite in questo campionato, però qualche spunto i primi match lo hanno sicuramente dato.

Quattro sconfitte in cinque partite non sono certamente un bel modo per approcciare la stagione, anche se non bisogna dimenticare come l’età media della squadra sia particolarmente giovane. Sono due i giocatori che si sono messi particolarmente in luce, ovvero Bonfiglio e Croce, visto che entrambi hanno già toccato quota 2 reti e sono i capocannonieri della squadra.

Il problema è indubbiamente in difesa, però, visto che in cinque partite sono stati subiti la bellezza di 14 gol, quasi tre a partita. Decisamente troppo per poter sperare di viaggiare a una media punti decisamente superiore ed evitare le classiche trappole che tanto sono correlate al fatto di stazionare per lungo tempo nella zona più bassa della classifica. Bisogna cambiare rotta, prima di tutto a livello difensivo, riuscendo a limitare il numero di reti segnate.

Uno sguardo alla classifica

Al primo posto troviamo il Pinasca che, nelle cinque partite che sono state disputate, ha ottenuto ben 13 punti, viaggiando quasi a punteggio pieno. Tredici punti frutto di quattro vittorie e un pareggio, con 14 gol messi a segno e solamente 6 subiti. Al secondo posto troviamo Polisportiva Garino e Pralormo, affiancati a quota 10 punti. La prima ha ottenuto 10 punti in 4 partite, con 15 gol segnati e 6 subiti, la compagine con la miglior differenza reti nell’intero girone. La seconda, invece, sta viaggiando a una media di due punti a partita, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in questi cinque match disputati.

Il Villastellone Carignano, con 9 punti in quattro match, è subito dietro il terzetto di testa, seguita a ruota, a quota 8 punti, da San Bernardo e Pro Polonghera. A sette punti, invece, ci sono Atletico Racconigi, Villar Perosa e Bricherasio Bibiana, tutte con due vittorie, un pareggio e due sconfitte in cinque match.

A sei punti troviamo Candiolo e S. Secondo, mentre Perosa e Orbassano sono ancora ferme a quota 3 punti, con una sola vittoria ottenuta, rispettivamente, in quattro e in cinque partite. Al terzultimo posto troviamo il Possasco a quota 2 punti, mentre, affiancati con un solo punto conquistato fino ad ora, troviamo Polisportiva Bruinese e Sporting Club San Pietro.

Con una sola retrocessione, qualora i campionati dovessero riprendere, è chiaro che si potrebbe assistere a una lotta senza esclusione di colpi per la salvezza, senza dimenticare come sia solo una squadra a retrocedere. Non solo, visto che il Piossasco ha solo 2 punti all’attivo, ma deve recuperare non una, ma ben due gare e, in caso di risultati positivi, potrebbe abbandonare la zona più calda della classifica.