Prolungamento della metro, Montagna: "Prossimo passo arrivare a Moncalieri e Nichelino"

"Questa mattina, insieme al Presidente della Regione Alberto Cirio e alla Sindaca di Torino Chiara Appendino, ho partecipato al primo viaggio di prova della metropolitana da Lingotto a Bengasi. Un giorno importante e atteso da anni": così Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, è ritornato sul prolungamento della linea 1 della metro, un momento importante per l'inrtera area metroplitana.

"Credo sia giusto dedicarlo innanzitutto ai cittadini e ai commercianti della zona che hanno subito, più degli altri, i disagi del lungo cantiere. Confermati i tempi per l’apertura al pubblico, che avverrà a metà aprile". Poi Montagna ha guardato oltre, parlando dello step necessario per le due maggiori realtà della cintura sud: "Da subito dobbiamo lavorare insieme come istituzioni per progettare il prolungamento verso Moncalieri e Nichelino".