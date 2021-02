oltre 6600 vaccinati contro il Covid oggi in Piemonte, consegnata la prima fornitura di AstraZeneca

Sono 6.619 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.366 è stata somministrata la seconda dose.

Come noto, la fase 1 che riguarda il personale del servizio sanitario regionale, unitamente ad ospiti ed operatori delle Rsa. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 264.218 dosi (delle quali 120.999 come seconda dose), corrispondenti al 91,5% delle 288.850 dosi finora disponibili per il Piemonte, nelle quali non sono ancora conteggiate le prime 17.800 dosi di vaccino AstraZeneca consegnate nella giornata di oggi e che serviranno per l’avvio, a partire da domani, giovedì 11 febbraio, della campagna di vaccinazione di Forze dell’ordine, Forze Armate e Polizia municipale.

In particolare la prima fornitura di AstraZeneca sarà destinata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione del proprio personale. I Carabinieri da domani inizieranno le vaccinazioni presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri, che farà da punto vaccinale in particolare per l’area di Torino e parte dell’area di Asti e Cuneo.

L’Esercito invece farà riferimento all’ex Ospedale militare Riberi di Torino.

Sempre nei prossimi giorni partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato con il supporto dei punti vaccinali e del personale sanitario delle Asl territoriali.

Esercito, Carabinieri e Polizia di Stato per il territorio di Torino ritireranno domani le dosi di AstraZeneca arrivate oggi all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre la Protezione civile regionale provvederà a consegnarle su tutto il territorio presso le Asl territoriali.

"A nome delle Regioni ho chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza l’attivazione di un tavolo tecnico paritetico con Regioni, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa per sgombrare il campo dalle incertezze che stanno creando difficoltà all’andamento della campagna vaccinale contro il Covid. In particolare, tra le altre, sarà necessario avere indicazioni precise sull’utilizzo del vaccino Astra Zeneca sulle persone over 55 e senza patologie, sulla data di somministrazione della seconda dose e sull’acquisto da parte dell’Italia di ulteriori forniture di vaccini in autonomia rispetto agli accordi con l’Europa". Così il coordinatore nazionale della Commissione Salute e assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, al termine della riunione della Commissione di oggi pomeriggio sull’andamento della campagna vaccinale.