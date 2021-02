Attualità |

Basket, cambia l'orario di alcune gare di marzo della Reale Mutua Torino

Quattro le sfide che variano rispetto al programma originario: le due contro Monferrato e le partite contro Apu Udine e Capo d'Orlando

la Reale Mutua Basket cambia l'orario delle gare del mese di marzo

La Reale Mutua Basket Torino comunica le seguenti variazioni di orario di inizio gara: 10/03 Reale Mutua Torino – JB Monferrato ore 19.00 14/03 Reale Mutua Torino – Apu Udine ore 17.00 (diretta TV su MS Sport e MS Channel ) 17/03 JB Monferrato – Reale Mutua Torino ore 18.00 23/03 Reale Mutua Torino – Capo d’Orlando ore 12.30

comunicato stampa

